Viaje familiar al pueblo de los pitufos

Hace casi tres años Sony convirtió a un pequeño pueblo de la provincia de Málaga en el pueblo de los pitufos y más de 300.000 personas han pasado ya por esta insólita localidad que ha sido bañada por 9.000 kilos de pintura azul, de la misma tonalidad que los pequeños dibujos animados.

Es la localidad con menos habitantes de toda Andalucía, pero actualmente posee a menos de 30 personas en paro gracias al gran movimiento económico que supuso el cambio con la promoción de la nueva película por entonces de los Pitufos: Los Pitufos 3D. La promoción dio la vuelta al mundo convirtiendo a Júzcar, que así se llama este pueblo, en una de las localidades más visitadas del sur, ya que tanto grandes como pequeños querían ser testigo de semejante cambio.

Los vecinos, que aceptaron pintar sus 175 casas, cementerio y Ayuntamiento de azul, pasaron de ver como su pequeño pueblo que se vivía del turismo rural a ver como sus calles se inundaban de turistas que querían visitar el primer pueblo pitufo de todo el mundo. Tras el final de la promoción Sony puso a disposición del pueblo los medios necesarios para devolverles el blanco original, pero se decidió mantener el azul que a día de hoy podemos visitar.

A día de hoy, gracias a esa decisión, es uno de los pueblos más visitados de toda la comarca y durante los fines de semana desde entonces se multiplica por cuatro su población hasta superar el millar de visitas, cifra que la localidad ni siquiera alcanza durante el verano.

Viaja con los más pequeños al pueblo donde viven los pitufos y disfruta con ellos de sus calles, su gastronomía, y la naturaleza y si hay suerte podréis disfrutar incluso de las famosas bodas pitufas, un viaje de diversión para toda la familia.

