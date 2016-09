Turismo rural para Semana Santa

Castilla y León encabeza las reservas en casas rurales para los días de Semana Santa. Tras ella se encuentran Cataluña, Asturias y Andalucía y es que la comunidad autónoma ha elaborado un marco de actuación que «será la base de la legislación nacional, teniendo en cuenta además la directiva europea». Así, la comunidad se convierte en «pionera» a la hora de poner orden en el negocio de los alojamientos de turismo rural en España y será la primera en regularlos por categorías.

El sistema elegido es la catalogación de cinco niveles identificados por la cantidad de estrellas, a imagen y semejanza del modelo universal que clasifica los hoteles, aunque con la diferencia de que éstas serán verdes. Y con la Semana Santa como una de las fechas más señaladas en el calendario para marcharse de vacaciones Castilla y León ha sido la elegida por la mayoría de viajeros como destino principal.

Las ciudades con mayor número de visitantes son Ávila, Segovia, Salamanca, Burgos y Soria, que juntas se llevan más del 80% de las visitas de la comunidad, y en total se llevan un gran porcentaje de los movimientos en turismo de interior, rompiendo la tradición de Semana Santa que colocan a los visitantes, año tras año, en Andalucía y Castilla La Mancha.

Los datos han sido extraídos del portal de turismo rural Club rural a través de sus reservas: “A través de este estudio se observa que para Semana Santa los viajeros optan por ciudades del norte para disfrutar de un viaje en un alojamiento rural”, explican desde este mismo portal.

El portal especializado en este segmento de turismo apunta otra tendencia. La masificación de los grandes centros urbanos en estas fechas benefician a pequeños municipios que tienen la capacidad de ofrecer tranquilidad y silencio. Los pueblos que más éxito están teniendo en reservas hasta el momento son Cangas de Onís (Asturias) con un 1.59%, Cornellá del Terri (Girona) con el 0.76 y Llanes (Asturias), y Prades (Tarragona) con el 0.70%.

El turismo rural se encuentra en alza y cada día encontramos mejores ofertas y destinos que merece la pena visitar.

