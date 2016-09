Turismo rural en puntos desconocidos, entre el Odiel y el Jarque

En la Península Ibérica, y concretamente en Andalucía, podemos encontrar mil rincones desconocidos y aún vírgenes en los que la mano del hombre no ha intervenido demasiado. Son lugares que nos sorprenderán por su belleza y que no encontraremos en las guías de las agencias de viajes.

A veces merece la pena indagar más sobre sitios no tan conocidos o demandados por la gente para pasar unas vacaciones tranquilas y familiares en el campo porque podemos descubrir pueblos escondidos que son un verdadero regalo a la vista. Uno de esos pueblos escondidos entre montañas y pinos es Calañas.

Calañas, que se levanta en pleno corazón de la comarca del Andévalo, se encuentra a los pies del Parque Natural de la Sierra de Aracena y los Picos de Aroche y a ella se accede a través de un espectacular pinar. Está compuesta por cuatro núcleos de población: Calañas, La Zarza, El Perrunal y Sotiel Coronada, y se encuentra entre los ríos Odiel y Oraque. Con esta estratégica situación el municipio tiene al alcance de la mano todos los fascinantes rincones de la provincia de Huelva, de la que solo dista 64 escasos kilómetros.

Entre los preciosos parajes que la rodean destacan el Morante, un monte elevado que se divide entre pequeños montículos, denominados en la zona como primer, segundo y tercer morante. Esta elevación destaca por la vistosa formación que crea el jaspe veteado de color púrpura, que lo hace destacar en el entorno.

El Peñasco, otro monte que rodea la localidad y explotado por la minería hace décadas, es una de las zonas que mejores vistas permite de Calañas. Su acceso hasta la cima se encuentra habilitado para los excursionistas y el paisaje que se contempla desde su cumbre es más que una recompensa para el que decide ascender.

Otro de los puntos paisajísticos del entorno es el puente sobre el río Odiel, uno de los ríos más importantes de la provincia de Huelva, junto con el más que reconocido río Tinto. La localidad es conocida por el fandango y el sombrero calañés y en ella podremos pasar tanto largas como cortas temporadas en las maravillosas casas rurales que rodean la zona, y que se encuentran asentadas entre el pinar de Calañas.

La torerera, un poblado minero abandonado, es probablemente el enclave más mágico de la zona. En los años 30 se comenzó a explotar una mina de pirita que dio como resultado el crecimiento sustancial de la población que suponía el cambio del futuro de la localidad.

