Realiza tu propia ruta del vino personalizada

Todos los amantes del buen vino deben, al menos una vez en la vida, realizar la ruta del vino de una de las denominaciones de origen más famosas de toda España. La ruta del vino Montilla Moriles cuenta con algunas de las bodegas más exquisitas de toda Europa y ellas pueden ser visitadas dentro de actividad enriquecedora para el paladar.

Dicha ruta ofrece la oportunidad de conocer la amplia variedad de caldos que posee Montilla Moriles que junto con las maravillosas tapas típicas de Andalucía nos harán disfrutar de una estupenda actividad dentro de un turismo gastronómico de excelencia, rodeados de la belleza monumental que caracteriza a la localidad de Montilla.



La gama de vinos que podemos encontrar en Montilla-Moriles es amplia, y los más entendidos en la materia conocerán su variedad: joven, fino, amontillado, oloroso, palo cortado, moscatel y Pedro Ximénez (uno de los más famosos). Todos ellos son especiales para una ocasión determinada, algunos lo son para tapear, otros para tomar con postre, con embutido, platos de pescado o de marisco o carnes varias.

Los matices que podremos encontrar son muchos, entre ellos vinos frescos y secos o dulces y afrutados, de color pálido, casi transparente, de tonos dorados y avellanados, de aromas delicados o con fragancias de especias… en resumen, una actividad perfecta para los amantes del buen vino.

Las bodegas principales que se enmarcan en esta ruta son:

Entre las actividades que podemos realizar se encuentran la degustación de vinos, de los cuales podremos llevarnos a casa una botella del que más nos guste a un precio muy inferior al de mercado, visitas guiadas a las bodegas, y a lagares, catas comentadas, visitas a viñedos o, incluso, podremos dar algún que otro curso para mejorar nuestros conocimientos vinícolas.

