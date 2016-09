Los españoles redujimos un 2,3 por ciento los viajes en 2013

Familitur, encuesta de movimientos turísticos de los españoles, confeccionada por la Subdirección General de Conocimiento y Estudios Turísticos de Turespaña, ha avanzado las cifras correspondientes al año 2013. De estos datos se desprende que los ciudadanos de nuestro país redujeron sus viajes un 2,3 por ciento, respecto a 2012. A pesar del repunte experimentado en el último trimestre de 2013, el ejercicio terminó con estas cifras tan poco alentadoras.

Hay que señalar que los descensos más acusados se registraron en desplazamientos exteriores. Así, 9 de cada 10 viajes se realizaron dentro del territorio español. Las escapadas de fin de semana se configuraron como las grandes apuestas, pues supusieron más del 50 por ciento del total de salidas.

En función de los motivos de desplazamiento, los viajes que tuvieron como objeto la visita a familia o amigos, así como los realizados para someterse a tratamientos de salud, fueron los que mejor se comportaron. El resto de modalidades se redujeron respecto al año anterior. También cayeron las salidas en coche y avión, frente al repunte de las escapadas en tren, barco y autobús.

Las consecuencias de la crisis también están patentes en los resultados que tienen en cuenta el tipo de alojamiento seleccionado. Todos los establecimientos redujeron sus visitantes, excepto las casas de los familiares y amigos, en las que se incrementaron respecto al año anterior. En cuatro de cada diez desplazamientos se optó por esta alternativa.

Por comunidades autónomas, destacaron los buenos datos de Castilla y León, Castilla La Mancha y Comunidad Valenciana. Andalucía, Cataluña y Madrid fueron las peor paradas.

El número total de viajes realizados por los españoles, durante el año pasado, fue de 155 millones.

Fuente | Hosteltur

Foto | Morguefile

