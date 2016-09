La erizada y la ostionada de nuevo a la mesa

Hace unas semanas tenía lugar el carnaval y una de las provincias de España donde se celebra más vivamente es Cádiz. En la ciudad el pistoletazo de salida lo da la estionada y la erizada, no se entiende el carnaval sin ellas.

Este año se ha producido la XVIII Ostionada Popular que arrancó en la plaza de S. Antonio, una delas más amplias de la ciudad. La ostionada es un gran acto masivo y gratuito donde la gente se reúne para comer ostiones, un molusco típico de los mares de Cádiz parecido a la ostra y que posee un sabor intenso.

El ostión, que se come acompañado de unas gotas de limón, se reparte entre los asistentes junto a pimientos asados, cerveza y manzanilla, en una tradición que se remonta a 1986 de la mano de la peña ‘El Molino’, en la que se reparten cientos de kilos de ostiones y pimientos y miles de litros de cervezas y vino manzanilla. Tras la espera para conseguir los ostiones los asistentes podrán disfrutar de las actuaciones en directo de algunas de las comparsas que actuarán en el carnaval.

Junto con la ostionada, la erizada es la otra gran fiesta gastronómica de la ciudad que da comienzo a los carnavales de Cádiz y este año se ha celebrado la XXXIV Erizada Popular en el barrio de La Viña, de donde proceden algunas de las agrupaciones más conocidas de la ciudad.

En esta fiesta se distribuyen erizos de mar entre los asistentes, que al igual que pasa con la ostionada también disfrutan de las actuaciones en directo de las comparsas que actuarán en el carnaval. La tradición comenzó en 1980 con la peña ‘El Erizo’, alcanzó tal éxito que tuvo que cambiar de lugar para albergar a todos los asistentes que acuden, año tras año, a estas fiestas.

Junto con el ostión, el erizo es otro de los platos típicos de Cádiz recogidos a pocos metros de sus costas, aunque cabe mencionar un tercer plato típico que celebra una fiesta gastronómica de importancia similar a la de la ostianada y la erizada: ‘la pestiñada’.

La pestiñada, que se celebra en diciembre y siempre en sábado, reparte toneladas y toneladas de pestiños entre todos los asistentes acompañados de un vaso de anís. Junto con las otras dos grandes tradiciones, hacen de Cádiz una ciudad muy rica en gastronomía típica.

