Esta primavera turismo entre puentes históricos

Existes cientos de miles de parajes naturales en España en los que pasar unas agradables vacaciones, y luego hay otros en los que el visitante puede rodearse de historia en estado puro, y de verdes parajes que esconden siglos y siglos de leyendas e historias. Dúrcal, en la provincia de Granada, esconde cuatro puentes que han sido punto de conexión entre culturas y ciudades.

Todo esto, sumado a los parajes naturales que rodean la localidad hacen de Dúrcal un pueblo con encanto para disfrutarlo en familia o con amigos, con actividades para todos los gustos y edades.

