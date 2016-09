Escalada para todos en el parque de vías ferratas más importante del sur

Los amantes del excursionismo y la escalada están de enhorabuena tras la apertura del circuito de Guacín, que representa la novena instalación de este tipo en Málaga, convirtiendo a la Serranía de Ronda en el parque de vías ferratas más importante del sur de España.

Una vía ferrata es una ruta por la cual se puede escalar a la cumbre de una montaña rocosa o hacer una travesía por la misma con ayuda de instalaciones artificiales, normalmente de acero o hierro, a través de la cual una persona se sujeta y ayuda para pasa al otro lado.

La nueva vía, abierta hace un año, tiene casi 200 metros de longitud y alturas de hasta 80 metros en vertical y tiene cables de seguridad que soportan hasta 30.000 kilos de peso. Además, en el recorrido hay una tirolina de 40 metros y un puente tibetano (tres cuerdas en forma de triángulo invertido para salvar desniveles de hasta 50 metros de longitud).

Con la intención de incrementar el número de visitantes, a través de este turismo de aventura, se pretende situar a Ronda como un referente nacional en el uso de vías ferratas. Para los amantes de la naturaleza y el deporte este tipo de turismo permite al visitante conocer nuevos lugares a la vez que desarrolla actividades al aire libre.

La Serranía de Ronda destaca por sus grandes paredes de roca caliza, por lo que la realización de actividades similares como la escalada es muy practicada. Cuenta con una gran riqueza y diversidad y buena parte de su territorio se encuentra protegido por diversas figuras de protección natural, además de que alberga varios parques naturales.

Las vías ferratas pueden tener mayor o menor dificultad, aunque son accesibles a todo tipo de públicos. Sin embargo, es necesario no padecer de vértigo y tener la máxima seguridad al andar para poder disfrutar de la actividad sin ningún problema. Una actividad divertida para aquellos amantes del riesgo.

The following two tabs change content below.