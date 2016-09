Educación en plena naturaleza

Un año más, el Aula Las Contadoras de Málaga pone a disposición de quien lo desee la oportunidad de conocer, de la forma más dinámica posible, todos los secretos de la naturaleza que podemos encontrar en los Montes de Málaga.

En clavada en pleno parque natural, las actividades que lleva realizando durante años siempre de la mano de la docencia, se dividen en varios grupos en los que cualquier persona tiene cabida, desde niños hasta ancianos, grupos de amigos, parejas y cualquier persona en general que quiera pasar un día interesante y agradable conociendo el precioso bosque en primavera del Parque Natural Montes de Málaga. La actividad también está pensada para naturalistas aficionados o personas que deseen iniciarse en el conocimiento de la naturaleza local.

Junto con esta Aula de la Naturaleza los visitantes podrán explorar el bosque más grande de Málaga, caracterizado por la presencia de un extenso pinar con el que se intercala la vegetación típica del bosque mediterráneo.

La mayoría de las actividades que se vienen realizando en el Aula de las Contadoras van destinadas a grupos de niños y docentes que, en jornadas de dos a tres días descubren , junto con los tutores de la activdad, las maravillas de la flora y la fauna de este entorno tan idílico.

Durante este curso escolar, Las Contadoras ofrece la posibilidad a los visitantes de subir al Monte Reina, el punto más alto del Parque Natural, tanto en jornadas de un día como en estancias de varios días y en las actividades se visitará la Laguna de la Barrera, único sistema lagunar urbano de Andalucía, donde los niños podrán descubrir una gran cantidad de especímenes de flora y fauna.

Desde Las Contadoras también se pretende ofrecer a los estudiantes unas experiencias de actuación real para preservar y mejorar la biodiversidad en este este Espacio Natural Protegido que redunda en su bienestar tanto a corto como a muy largo plazo.

La interacción de los visitantes en las actividades es siempre máxima, ya que se encuentran en continuo contacto con ella. Incluso de noche, cuando las especies más raras se despiertan, los participantes salen al campo para poder contemplarlas y estudiarlas directamente en actividades siempre gratificantes para niños y adultos.

