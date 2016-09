Ecoturismo, el turismo rural más natural

Como bien se explica en la web de Ecoturismo este término empezó a usarse hace cerca de treinta años, y ha sido sujeto de gran debate en cuanto a su definición. Actualmente el auténtico ecoturismo representa una opción viable de conservación del patrimonio natural y cultural de los pueblos, fomentando al mismo tiempo la noción de desarrollo económico sustentable.

Según la Sociedad Internacional de Ecoturismo, hacer ecoturismo consiste en viajar a regiones naturales de manera responsable, ayudando a preservar el ambiente y a las comunidades que allí se encuentran. De esta manera mantendremos los destinos intactos para los próximos turstas que vengan detrás de nosotros durante el mayor tiempo posible.

Se debe tener en cuenta que para realizar este tipo de turismo debemos conocer las implicaciones sociales y medioambientes que tienen sus decisiones y debemos ser consciente de ellas para respetar al máximo el lugar que visitamos. Así, uno de los principios del ecoturismo es permitir que las comunidades más pequeñas se beneficien económicamente y que el dinero no siempre vaya a las grandes empresas.

Algunos de los consejos que los ecoturistas suelen aplicar son los de evitar viajar en avión, ya que se estima que un 10% de todas las emisiones de gas mundial provienen de esa fuente y es mejor (y más barato) quedarse más tiempo en un destino que hacer muchos viajes cortos. Otro de los consejos es el de trasladarse utilizando el transporte público, a pie o en bicicleta antes que alquilar un coche.

Los expertos en ecoturismo hacen hincapié en los siguientes aspectos:

De esta manera, todo lo que salga de los límites indicados arriba no está considerado como turismo ecológico, por lo que aquellos viajeros que decidan pasar sus vacaciones entre la naturaleza más pura deberán sujetarse a estos aspectos. Disfrutar de la naturaleza nunca fue tan enriquecedor.

